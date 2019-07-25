三星改良摺疊螢幕手機 宣布9月起上市

（中央社記者江明晏台北25日電）三星今年摺疊智慧機Galaxy Fold傳出實測螢幕破裂，延後上市計畫，隨後進行諸多改良，三星今天發表聲明指出，正在進行最終的產品測試，自今年9月起將陸續在特定市場上市。

三星今年首季就發表摺疊智慧機Galaxy Fold，但在實測時，傳出螢幕破裂狀況，三星陸續推遲4月在香港、上海、台灣舉行的發布會，隨後進行諸多改良，以確保消費者獲得最佳體驗。

三星今天發表全球聲明指出，三星正在進行最終的產品測試，要讓Galaxy Fold自今年9月起陸續在特定市場與消費者見面，將於接近上市日期時，再分享相關細節。

三星並強調，已投入大量時間，全面評估產品設計，進行必要的改良並實施嚴格測試，驗證所做的變動。

三星說明，產品設計和結構改良包括，第一，Infinity Flex可凹折螢幕設計：螢幕頂部保護層已延伸至外邊框，使其明顯是結構的一部分，不應予以撕除；第二，Galaxy Fold已加入多項強化設計，一方面避免異物影響，一方面保有標誌性的摺疊體驗，為裝置提供更高的保護性，例如 於鉸鏈的頂部和底部，加了強化結構的保護罩、於Infinity Flex螢幕下方新增了金屬結構層，為螢幕帶來更強悍的保護、使Galaxy Fold鉸鏈設計和機身的間隙減少。

除了這些改良，三星也提升Galaxy Fold的整體使用經驗，包括針對其獨特的摺疊特性，優化更多的應用程式與服務。

而發表日期與三星Galaxy Fold很接近的華為摺疊螢幕手機Mate X，先前也傳出因要支援 5G，延後了原定6月的上市日期，消息已指出，華為將於8月推出新款5G摺疊手機 ，預估售價落在人民幣9999元。（編輯：林興盟）1080725