外商來台投資傳佳音 經長：ASML將擴大研發能量

（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部長沈榮津今天透露，先前訪問荷蘭時，知名半導體設備商艾司摩爾（ASML），表示「有些東西」將在台落地，未來台灣除半導體產業，也有機會發展設備、原料。

沈榮津今天出席「頒贈法國在台協會主任紀博偉經濟專業獎章」典禮時致詞表示，日前訪問荷蘭時，提供台灣半導體產業核心設備的設備商ASML表示，「有些東西準備在台落地」，沈榮津說，未來台灣不只發展半導體產業，也能發展相關設備、材料，讓半導體展業更健全發展。

經濟部政務次長王美花會後受訪表示，ASML在台投資多年，在台員工數也不斷擴增，因其主要客戶都在台灣，最新規劃應該是在台灣進一步拓展研發能量，以即時掌握設備改善方向與狀況，但ASML目前尚未公布相關期程。

王美花說，ASML的黃光設備相當精密，目前應都在荷蘭生產製造，還不清楚是否可能轉移至台灣生產。ASML是全球頂尖的半導體設備商，擴大在台灣研發能量，顯示其看好台灣半導體先進製程持續發展。

ASML為全球最大半導體微顯影製造設備供應商，在台設立分公司約16年，2016年收購台灣上櫃公司漢微科，去年底也進駐竹科X園區成立台灣總部。（編輯：林孟汝）1080725