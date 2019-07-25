5G釋照不利小業者 賴弦五憂消滅市場競爭

（中央社記者江明晏台北25日電）5G將在年底釋照，競標規定恐排擠小業者生存空間，台灣之星總經理賴弦五表示，頻譜發放至少要有4家空間，否則不利競爭，但大股東仍全力支持台灣之星競逐5G。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布5G競標規劃，3.5GHz頻段共釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz。電信業界普遍認為，為發揮5G特性恐至少需要80MHz至100MHz，270MHz的頻寬有5家業者要搶，勢必推升5G競標熱度，標金也可能會衝高，更不利於銀彈相對不充裕的2家小業者。

賴弦五先前在論壇上「疾呼」，質疑NCC目前頻譜規劃會導致頻率資源分配失衡，競爭遲早會消滅，呼籲保障消費者權益。

賴弦五今天接受媒體訪問時說，外界說他先前「砲火猛烈」，如果翻譯成英文，其實是help、help、help。

因為，台灣之星若標不到5G頻譜，恐怕就會被市場邊緣化，賴弦五表示，「誠懇」盼望政府能將100MHz的頻譜上限下修，因為5G投標不會有新業者，也就決定未來幾家競爭。

他指出，台灣市場不會太競爭，新加坡也是4家業者、日本也是4家業者，全球趨勢只有3家競爭的比較少，除非如專制的中國和財閥控制的韓國市場，因此「有效競爭要4家以上」，認為頻譜發放至少要有4家空間。

賴弦五強調，台灣之星加入市場以來，4G的ARPU才下滑，依目前NCC的5G頻譜規劃會導致頻率資源分配失衡，「競爭」遲早會消滅，對消費者不會是最好的。

台灣之星董事會日前通過，將準備至少新台幣170億元，為5G頻譜競標與未來營運充實銀彈，賴弦五強調「大股東也全力支持台灣之星的5G競標與未來發展」。

電信管理法修正後開放共頻、共網、共建，小業者能否透過租用頻譜的方式「活下去」，賴弦五無奈回應：「怎麼租？誰要租給你？」他認為「3共」規範也不明確，無法改善這個局面。（編輯：楊玫寧）1080725