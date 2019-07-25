台北A辦平均租金可望年增3.5% 創10年最大增幅

（中央社記者潘智義台北25日電）世邦魏理仕預期，台北市信義區A級商辦租金上漲所產生的外溢效果，將使其他商圈辦公大樓受惠，2019全年台北A辦平均租金年增率可望達3.5%，創10年來最大增幅。

世邦魏理仕今天發布「全球頂級辦公室租賃成本」研究報告全球前10大最貴商辦市場有6個位於亞太區，台北頂級商辦租賃成本在亞太區城市排名第18位，與前一年調查持平。

世邦魏理仕調查，台北頂級商辦租賃成本較去年同期增加3.6%，每年每平方英尺租金為70.28美元，換算新台幣約每坪每月6445元（包括淨坪租金、相關稅賦及管理費）。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，台北A級商辦市場租賃需求旺盛，在國際企業陸續遷往A辦大樓的貢獻下，過去一年半來每季淨去化量平均超過萬坪，約為長期平均水準的3倍。

世邦魏理仕分析，台北A級商辦市場，受惠於跨國企業升級需求強勁，A辦平均空置率連續5季下降，有效帶動整體租金水準走升，今年第2季A辦平均租金為每坪新台幣2765元，較去年同季成長3.4%。信義區內頂級商辦因去化情況良好，第2季平均租金升至每坪3428元的歷史高點。（編輯：蘇志宗）1080725