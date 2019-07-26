WTO會後 韓方指日本以極小成本大損鄰國

（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓經濟官員金勝鎬今天說，日本限制3種半導體材料對韓出口，只占日方出口額約0.001%，但南韓的半導體出口占出口總額25%，日本想用0.001%的利益損害鄰國25%的利益。

南韓聯合新聞通訊社報導，產業通商資源部新通商秩序戰略室長金勝鎬本週代表南韓政府出席世界貿易組織（WTO）總理事會會議，今天飛抵仁川國際機場後，發表上述意見。

金勝鎬24日在日內瓦世貿組織總理事會會議上討論日本限制出口問題，申訴日方的不正當做法，並向日方提議以公開的方式對話。

日本「產經新聞」先前報導，日方代表、日本常駐日內瓦大使伊原純一開記者會表示，南韓在會議上提到前徵用工（二戰時期遭日本企業強徵的韓國勞工）的判決。南韓主張，日本加強對南韓出口管制，是因為在徵用工的案子上日本企業被南韓法院判賠，所以日本政府「報復」。

伊原說，這次限制貿易的舉措與過去沒關係，是基於出口管理制度上的考量，是從安全保障的觀點，目的是防止武器的相關物資及技術擴散。伊原認為，這個問題不應拿出來在世貿組織總理事會上討論。

韓聯社報導，金勝鎬今天說，日本所謂以國家安全為由限制對南韓出口的說法，簡直就是不反思歷史錯誤，反而以國安為由為自己辯護。他說，就算日方有認知偏差，也不該在包括南韓在內的國家安全曾被（日本）全面侵害的國家代表在場時說這種話。

日方沒回應韓方的對話提議，一味重彈限貿是出於國家安全考慮的老調。金勝鎬表示，他針對日方「採取出於安全考慮的例外措施」的說法提議進行一對一直接對話，日方不接受對話提議未能聽取他詳細說明為何「無法例外」，令他感到遺憾。他還批評日方不僅不反思歷史錯誤反而以國安為由為自己辯護的態度。

韓聯社報導，日本政府和媒體聲稱，世貿總理事會上沒有第三國就此表態，韓方未能獲得國際社會支持。金勝鎬說，日方大可隻手遮天，雖然他的發言沒有獲得公開的支持，但很多國家代表私下給予高度評價並表示精神上支持，韓方正在準備在方便的時候訴諸世貿組織。（編輯：郭中翰）1080726