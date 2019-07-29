2020大選 工總：盼新任總統創造兩岸良性互動

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）工業總會今天發表「2019工總白皮書」，對於2020總統大選，工總表示，期盼新任總統人選能創造兩岸良性互動，降低兩岸緊張與敵對。

工業總會理事長王文淵、監事會召集人潘俊榮等人均出席「工總2019白皮書」發表記者會。白皮書聚焦兩岸、能源、勞資等九大單元，工總指出，兩岸經貿關係密不可分，應該互蒙其利，分則雙受其害，以對話取代對抗，創造互信與合作空間，降低兩岸的緊張與敵對。

工總建議，台灣強化對美關係，也應致力維持兩岸關係穩定和平，期盼政府以經濟民生為主軸，改變被動兩岸政策，積極創造對話空間。

會後進行問答，在場媒體問及，如何看待2020年總統人選，以及兩岸關係與經貿議題。王文淵表示，台灣資源稀少，需靠外銷拚經濟，台灣高度依賴中國，新任總統人選出爐後，應審慎思考兩岸問題以及中國市場。

潘俊榮指出，不論是由現任總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜、台北市長柯文哲或是前鴻海董事長郭台銘贏得2020年大選，期待未來總統能聽取產業意見，為台灣經濟帶來正面影響。並以「民間主導、政府參與」的模式，推動兩岸經貿交流，讓更多企業能布局中國。

潘俊榮也打趣說，王文淵當總統台灣才有救，若王文淵當選總統，是務實型領導人，絕非喊口號，台灣肯定發大財。王文淵則笑回，請別理會潘俊榮的玩笑話，他特別愛捉弄我。（編輯：黃國倫）1080729