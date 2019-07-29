聯準會降息大致底定 是否開啟寬鬆循環成焦點

（中央社舊金山29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）預料本週將降息，這將是10餘年前金融危機最糟時期以來美國首度調降利率。但這是否開啟新的降息循環，或偏向短期行動，將是聯準會官員頭痛問題。

這是因為從頭來說，聯準會是否需要降息，決策官員仍缺乏明確共識。特別是美國失業率正接近50年來最低點，且在全球已開發國家當中，美國經濟成長表現仍屬模範生。

自從聯準會6月中召開上回政策會議以來，美國零售銷售和新增工作的數據皆優於預期，且代表企業支出計畫的耐久財訂單也在6月大增。

然而與此同時，美國房屋銷售下滑，製造業已連續數月不振，出口也減少。26日公布的數據顯示，在強勁消費支出支撐下，美國第2季經濟僅成長2.1%，凸顯企業投資和通貨膨脹疲軟，這也是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）所擔憂的。

若是需要降息，是否鑒於全球經濟成長減緩和貿易關係緊張，而需要採取些許保障措施對抗這些風險？或是為了支撐微弱的通貨膨脹？還是為了稍微提振勞動市場？抑或為了修正債市異常？這些都是聯準會官員過去幾週曾釋出的訊息。

經濟學家和交易商目前壓倒性預測，聯準會31日結束為期2天的貨幣政策會議時，將決議利率由目前的2.25%至2.50%調降0.25個百分點。這和2015至2018年間聯準會9次升息每次調升幅度相同。

但紐約聯邦準備銀行（New York Fed）總裁威廉斯（John Williams）近日發言，甚至短暫令市場相信這次降息將達0.5個百分點。直到紐約聯準銀行發聲明澄清，威廉斯說的讓經濟「打重病預防針」只是學術看法，並非暗示短期貨幣政策。

態勢複雜不僅於此。由於美國總統川普連月來施壓要求降息，聯準會還想對外界說明清楚，放寬貨幣政策並非屈服於政治壓力。

聯準會訂定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）將在美東31日下午2時發布政策聲明，鮑爾隨後也將召開記者會。屆時投資人應能獲得一些較清楚的看法。

基石宏觀公司（Cornerstone Macro）經濟學家沛里（Roberto Perli）指出，本週聯準會決策會議最主要辯論內容，將是接下來的政策規劃。「我猜聲明將是…不排除未來再度降息，至少再降25（個基點）。」

至於哪些經濟情況才構成再度降息條件，沛里則說：「我不認為他們（聯準會官員）有清楚的想法。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080729