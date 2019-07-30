南韓提議RCEP場邊會討論限貿 日本拒絕

（中央社記者姜遠珍首爾30日專電）南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希昨天表示，已向日本經濟產業大臣世耕弘成提議在即將舉行的「區域全面經濟夥伴協定」部長級會議舉行對話，但遭日本拒絕。

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）談判各方將於8月2日至3日在北京舉行部長級會議。南韓聯合新聞通訊社報導，俞明希在29日的記者會中說，日本以日程繁忙為由，拒絕南韓提議在RECP部長會議進行場邊對話的要求。

南韓上週在世界貿易組織（WTO）總理事會會議上公開向日本代表提議進行高層對話，但日本並未作出答覆。

俞明希表示，南韓做好與日本對話的準備，希望在RCEP部長級會議期間能有機會會晤日方人士。

報導指出，俞明希23日至25日訪美期間會晤美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）及美國議員、經貿團體和智庫的專家等20多人，強調日方的限貿措施將對美國乃至全球經濟造成巨大衝擊，韓日摩擦不僅不利於美國企業發展，更將影響到全球供應鏈。

俞明希指出，日方所謂的「韓國的出口管控制度有問題」的主張毫無事實根據，日方應立即撤銷對韓限貿措施。她呼籲美方各界人士從中發揮作用。

俞明希表示，羅斯對日方限貿措施將對美國產業發展和全球供應鏈造成打擊表示充分認同，並表示將為早日解決問題而努力。

另外，代表韓國政府出席世貿組織總理事會會議的產業通商資源部新通商秩序戰略室長金勝鎬29日接受廣播節目訪問時呼籲日本「睜開眼睛、張開耳朵」，看清日本限貿措施引發的巨大混亂，以及日本產業界對日本政府這項措施的擔憂。

不過，他認為，雖然韓國政府多方努力，但日本政府很可能一意孤行，將韓國從簡化戰略性貨品出口手續的白名單中移除。（編輯：高照芬）1080730