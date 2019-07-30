全台首季平均購屋面積 三重最小林口最大

（中央社記者韋樞台北30日電）根據聯徵中心統計資料，今年首季房貸族平均購屋面積最小的在三重區，只有32坪；最大的在林口區有59坪。房仲表示，捷運站周邊和房價越高區域，普遍買小宅，反之在外圍區可享受大坪數。

信義房屋引用聯徵中心今年首季購屋房貸族樣本數在120件以上的行政區，平均房貸族購屋面積最小的區域是三重區的32.1坪，平均購屋總價約新台幣1156萬元；其次是台北市中山區平均33.6坪，平均購屋金額約2297萬元；第3名是新北市板橋區平均33.9坪，平均購屋金額約1303萬元。

第4名為台北市大同區平均購屋34.5坪，平均購屋金額約2051萬元；第5名為新北市汐止區平均購屋34.8坪，平均購屋金額962萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常都會區捷運站點周邊與房價愈高的區域，購置小宅的情況愈普遍。

相對地，購屋坪數最大的是新北市林口區，平均購屋59坪，購屋總價約1489萬元，平均購屋總價比三重區多了約333萬元，但建物面積卻多買27坪。

購屋面積第2大到第5大的都在大台北以外縣市，包括台南市北區平均購屋58.7坪，平均購屋總價1061萬元；第3大的是台中市南屯區平均購屋57.8坪，平均購屋總價1413萬元；高雄市鼓山區平均購屋57.2坪，平均購屋總價1207萬元；桃園市大園區平均購屋56.9坪，平均購屋總價1313萬元。

曾敬德指出，新北市外圍區與大台北以外都會區的房價水準相對平價，一般房貸族的壓力不若雙北市大，相對可以購屋較大的標準3房產品，不必屈就房價而選擇小3房或2房產品，因此平均購屋面積比北部大得多。（編輯：鄭雪文）1080730