聯準會即將宣布利率調整 市場料降一碼川普要更多

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天起開會兩天，將決定基準利率是否調整。在經濟不確定性升高情況下，聯準會可能決定調降利率，果真如此，將是聯準會10多年來的首度降息。

聯準會決定利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）去年4度升息。

今天稍早，美國總統川普又下指導棋，要求更多的刺激經濟措施。他告訴媒體，要看到聯準會「大幅降息」。

他說：「 我對聯準會非常失望。」

在聯準會明天宣布利率調整之前，紐約股市今天收低，道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）下跌不到1%。

在全球經濟因貿易不確定性而受創，以及企業投資走緩情況下，市場一面倒地預期，聯準會明天將會降息1碼。

聯準會因美國經濟持續成長，去年4度升息，最後一次是在去年12月。

如今美國經濟成長已進入第11年頭，為史上最長的擴張期。在工作機會穩定增加、低失業率，以及資產價格上揚情況下，經濟學家對於美國經濟現況是否需要降息的刺激，各家看法分歧。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）一再成為川普的標靶，他也發出訊息暗示聯準會可能降息，原因包括川普與中國、歐洲的貿易戰，已讓企業投資劇減。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1080731