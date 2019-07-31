金管會推電支電票合併 新增小額匯兌等業務

（中央社記者劉姵呈台北31日電）為達到支付工具虛實整合，金管會推動電支電票合併，發布已預告修正「電子支付機構管理條例」，除整合2大業者業務外，並新增小額匯兌等4項全新業務。

金融監督管理委員會表示，除了原本分別列在電子支付跟電子票證的業務之外，此次修法也新增4項全新業務，重點大多在擴大業務範圍。

第一，擴大電子支付機構業務範圍，擴及「金流附隨業務」與「金流相關衍生業務」的經營，如紅利積點的整合，並可以折抵代理收付的款項等，有助打造以電支機構為核心的支付生態圈。

銀行局官員表示，像是一卡通、悠遊卡等電票發行機構後來都申請要兼營電子支付，擴大電子支付的營運範圍後，可以儲值、代理收付、小額匯兌，未來還可以設立海外分支機構，進行跨境的支付服務。

第二，增訂「外籍移工國外小額匯兌業務」的管理法據，但官員表示，跨境匯兌還需要金管會會商中央銀行訂定管理規範，目前小額匯兌僅限外籍移工的薪資匯轉。

第三，未來電子機構將以資本額採「差額化管理」，依其業務類別區分為資本額新台幣5億元者即是全功能電支機構，3億元可作收受儲值，1億元則只能作代理收付。第四，為使電支條例修正前已經主管機關核准（許可）的電支及電票發行機構得繼續經營，增訂過渡及緩衝規定。

銀行局也指出，修正草案後預期會達成4大效益，包括一，整合儲值支付工具的法令規範，符合支付工具虛實整合發展趨勢。二，擴大電支業務範圍，創造以電支為核心的支付生態圈。三，開放跨機構間互通的金流服務，滿足跨機構資金移轉及通路共享的便利支付需求。四，提升業者經營競爭力及保留主管機關管理彈性。

銀行局表示，電支條例修正條文預告60天後，會送行政院審議，再送立法院修法，若依照會期審法案的排序，上路的時間最快會落在明年。（編輯：林興盟）1080731