聯亞財報不如預期 港系日系外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北31日電）光通訊廠聯亞第2季財報不如預期，港系外資認為將受惠於全球數據傳輸成長，但成本上升恐壓抑股價，重申持有評等，目標價降到241元；日系外資認為，谷底已過，維持中立評等，目標價下修到261元。

聯亞股價今天跳空開低8.5元，盤中最低來到240元、跌近8%，成交量約1900張。

港系外資發布研究報告指出，聯亞今年第2季每股盈餘（EPS）達新台幣1.38元，低於市場預期的1.56元，主因營業費用偏高；展望第3季，聯亞預估營收將季增高個位數百分比（7%到9%），若電信相關訂單需求轉強，甚至有望季增低十位數百分比（11%到13%）。但港系外資認為，電信需求仍不明朗，至於矽光（SiPh）產品訂單符合預期，整體而言，聯亞的展望偏保守。

港系外資表示，雖然聯亞將受惠於數據傳輸的穩健成長，仍需考量營業費用與人事成本偏高的問題，故將聯亞2019年、2020年、2021年EPS預估值調降23.4%、18.2%、17.6%至6.44元、10.4元、13.29元，重申「持有」投資評等，目標價從275元調降到241元。

日系外資將聯亞2019年、2020年EPS預估值調降22%、21%至6.51元、8.69元，以反映營收回溫力道放緩、研發費用增加。從市場氛圍觀察，日系外資認為，聯亞的谷底已過，未來數季可以開始看到新品推出，包含今年第3季的25G新產品、第4季的矽光新產品。

從基本面來看，日系外資預期，聯亞將受惠於資料中心、5G、3D感測等題材，並因此增加研發費用，但目前總體經濟情勢仍具不確定性，需審慎看待近期成長動能，維持聯亞「中立」評等，目標價從284元下修到261元。（編輯：郭萍英）1080731