大立光鴻海撐盤 台股10800點失而復得

台股31日走勢震盪，指數終場小跌7.09點，10800點關卡失而復得。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北31日電）台股今天走勢震盪，指數終場小跌7.09點，10800點關卡失而復得；股王大立光與鴻海股價同步大漲，為支撐大盤的一大助力。

加權指數今天收在10823.81點，跌7.09點，跌幅0.07%，成交值1282.48億元；台股指數7月漲92.98點。

蘋果（Apple）第3季營收止跌回升，達538億美元，年增1%，每股盈餘2.18美元，下滑7%，蘋果預期第4季營收將達610億至640億美元，超越市場預期的609.8億美元。

蘋果盤後股價表現強勁，大漲4.48%，帶動供應商鴻海股價攀高至新台幣78.6元，漲逾1%；蘋果晶片代工廠台積電股價表現相對疲弱，收在259.5元，跌0.5元。

儘管iPhone業績下滑，法人看好，新一代iPhone手機鏡頭數將提升，大立光將可直接受惠，激勵大立光股價收在4250元，大漲125元，漲幅逾3%，並支撐整體電子類股指數得以收漲0.1%。

群聯財報事件，董事長潘健成遭新竹地檢署以違反證交法等起訴，衝擊群聯股價開低走低，終場收在307元，跌21元，跌幅達6.4%。

瀚宇博將以24.38億元認購嘉聯益的私募股份，並以股份交換方式投資嘉聯益，只是兩公司股價不漲反跌，瀚宇博收跌2.5元，嘉聯益更重挫跌停，達32.6元。

傳統產業股漲跌互見，百貨類股指數跌1.02%，表現相對疲弱；食品股則在卜蜂、統一及泰山股價同步大漲逾1%帶動下，類股指數漲0.84%，表現相對強勢。

分析師王兆立表示，美中重新展開貿易談判，談判進展將備受各界矚目；此外，美國聯邦準備理事會（FED）貨幣政策會議結果，也將是市場關注焦點。（編輯：郭萍英）1080731