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三井物產與網家合資新設公司 公平會點頭通過

最新更新：2019/07/31 14:51

（中央社記者潘姿羽台北31日電）PChome與日商三井物產Mitsui聯手擬合資新設公司，新設公司主要業務將是經營B2C電商平台，公平會認為不至於傷害市場競爭，且對整體經濟帶來正面影響，委員會議今天決議不禁止結合。

Mitsui為日本貿易公司，從事鐵、鋼、非鐵金屬、機械、電子產品、化學品、能源等相關商品等銷售、經銷、購買、行銷及供應；網路家庭公司主要經營電子商務（PChome）及媒體服務。

公平會表示，Mitsui及網路家庭公司將共同新設1家台灣公司，經營以銷售中高端流行時尚商品為主要業務的B2C電商平台，依法須向公平會申報事業結合。

公平會表示，審議此結合案時，特別關注合資的新設公司是否會減損Mitsui、網路家庭公司及其他市場參與者間的競爭程度；目前Mitsui與網路家庭公司間沒有水平重疊或垂直供需關係，不過日後合資新設的公司計畫從事與網家相同的B2C電商業務，並採用網家所建置的倉儲物流系統，將與網家產生水平競爭及垂直交易關係。

不過檢視後，公平會認為在水平競爭方面，除了本身市占率不高，B2C電商市場競爭已經相當激烈，因此合資新設公司沒有顯著影響市場競爭的疑慮。

此外，網路家庭公司有自行建置倉儲物流系統，以滿足網購消費者快速到貨的需求，合資新設公司未來也將採用網家自有的倉儲物流系統。

公平會分析，網家原本就沒有把自有的倉儲物流系統提供給其他網購平台使用，其他網購平台部分自建倉儲物流系統，部分則採用其他倉儲物流業者的服務，因此網家沒辦法透過物流封鎖其他業者，且倉儲物流本身競爭相當激烈，選擇多元，整體而言，並無垂直封鎖疑慮。

從水平競爭及垂直封鎖等各面向考量後，公平會認為Mitsui與PChome合資新設公司，沒有顯著的限制競爭不利益，依法不禁止結合。（編輯：黃國倫）1080731

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