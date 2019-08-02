集保e存摺2.0版70萬戶開通 新增投資試算3功能

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣集中保管結算所今天表示，自2018年11月推出「集保e存摺」APP 2.0全新改版，上線至今開通數超過70萬戶，今年再新增權益卡片、基金公告訊息推播、投資試算小工具3項功能。

集保指出，為提供投資人更完善的服務，積極參酌各方意見與用戶使用心得，並於今年7月11日推出新功能；其中「權益卡片」提示投資人在證券市場尚有其他近一年有異動的集保帳戶，且未從紙本集保存摺轉換者，提供證券商聯絡電話供投資人洽詢，轉換後可更全面掌握資產。

為利於投資人隨時掌握基金重大訊息，集保e存摺提供境內基金投資人持有部位的「基金公告訊息推播服務」，保護權益絕不漏接。

另外，集保e存摺原有提供境內基金市場訊息的「找基金」功能中，新增「投資試算」小工具，讓投資人可以按照自己的投資計畫，選擇單筆申購或定期定額投資方式，進行特定基金在設定期間內的投資報酬率，做為投資基金的決策參考。

為鼓勵投資人踴躍安裝「集保e存摺」APP，並增進對APP基金功能的了解，集保結算所特別推出「登入抽萬元禮券，找基金雙倍抽」活動，於8月1日至12月31日止，每月抽出50名1萬元禮券得主。（編輯：蘇志宗）1080802