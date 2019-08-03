日本分4大類出口國 南韓從A集團降格B集團

（中央社東京3日綜合外電報導）日本昨天宣布將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，引發南韓強烈反彈。日媒今天報導，日本政府將出口國分4大類，南韓從原本在A集團，被降到信賴度較低的B集團。

日本昨天決定將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，這是日本首度將「白色名單」國家除名。除上一波強化半導體原料出口管制，28日起恐將嚴格管制絕大多數品項出口南韓。

日本政府這項舉動讓外界好奇，究竟日本是如何進行出口管理？日本讀賣新聞報導，日本將出口國家分為4大類，從信賴度高到低分別是A集團（group A）、B集團、C集團及D集團。

信賴度最高的A集團也被稱為「白色國家」（白色名單國），適用最優惠的貿易措施，成員包括美、英等27國，南韓原本是亞洲唯一，但從本月28日起，南韓被剔除在白色國家之外，將被移往B集團，日本的白色名單國家剩26國。

不同集團的成員所享有日本給予的貿易優惠措施不同，日本企業在出口管制品項到A集團國家時，原則上可享3年間不需個別申請許可的手續。

至於日本企業出口管制品項前往B集團國家時，雖然可享一定品項不用個別申請許可優惠，但仍設有前往出口企業內部進行檢查等條件限制，手續較出口到A集團國家來得費事。

包括台灣、新加坡等多數國家或地區，則都被列在C集團，日本企業要出口管制品項，多數都需取得個別許可；而北韓、伊拉克等10國被列為D集團，所有管制品項出口時都要取得個別許可。

日本企業28日後要出口產品到南韓，將無法享有目前貿易優惠措施，只不過，A集團與B集團的優惠措施對象品項並沒有很大的不同，這次日本祭出的措施，並非馬上就會讓日本企業所有出口都必須採取個別申請。

僅管如此，相較出口到A集團國家時非管制品項可免除相關手續，出口到B集團國家，雖然不屬於管制品項的螺絲及鋼鐵等多數品項，只要日本經濟產業省認為有可能轉用在軍事用途，就有必要取得個別許可；如果經產省的審查認定有問題，則對象品項將無法出口。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080803