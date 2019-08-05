職場爸爸逾37%獨撐家計 近4成自認與孩子疏離

（中央社記者廖禹揚台北5日電）人力銀行調查職場爸爸工作現況，有37.1%表示自己獨自負擔家計，而職場爸爸平均每週要加班兩天半，上班日平均只能與小孩相處69.3分鐘，導致近4成職場爸爸覺得與子女疏離。

yes123今天公布「職場爸爸甘苦談與中年失業危機調查」結果，職場爸爸每天平均工時達10小時，且自認日工時達12小時以上的，也占了21.3%，9小時以上占74.7%。平均算下來，職場爸爸每週約要加班2天半，而每週加班5天以上的職場爸爸則達20.7%。

因此，職場爸爸在上班日平均只能與小孩相處69.3分鐘，能與子女共進晚餐的時間也不到3天，39.3%的職場爸爸自認與子女關係疏離。

根據調查，高達94%職場爸爸覺得身心壓力大，27.7%已到達無法承受的程度，半數以上覺得家庭與事業造成的壓力「同樣大」。而家庭與事業蠟燭兩頭燒，92.3%受訪者表示曾為了小孩考慮換工作，73.3%則表示，曾因為家庭因素影響職場表現。

雖然申請育嬰假的爸爸越來越多，受調者中有78.3%曾經有此計畫，但只有16.1%實際申請過，主要可能考量假期結束後的去留問題，有38.3%職場爸爸認為，若請育嬰假半年後，沒有機會回到原公司，剩下認為能任職原公司的人，則有35.3%認為可能會被調職。

此外，77.4%的職場爸爸透露，會擔心中年失業問題，主因專業技能不足（77.4%）、因年齡產生的職場歧視（55.4%），外語能力不足（52.3%）等；對此，有61.5%受訪者表示有因應策略，包括考慮學習第二專長（73.8%）、考慮離職找新工作（53.8%）、考慮考取專業證照（43.8%）等。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，政府及企業應從照顧「員工全家人」角度出發，打造對職場爸爸更友善的工作環境，協助其投入在職進修，並提供補貼福利等，讓職場爸爸更無後顧之憂，才有助增加生育意願，解決少子化問題。

yes123求職網於7月3日至18日，以網路針對有小孩且有工作的男性會員進行本次抽樣調查，有效問卷共1176份，信心水準95%，誤差值為正負2.86百分點。（編輯：黃國倫）1080805