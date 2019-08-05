統一超上半年每股賺5.29元 創歷年同期次高

（中央社記者江明晏台北5日電）統一超商今天公布上半年財報，歸屬於母公司稅後淨利55億元，年成長6.34%，每股稅後盈餘5.29元，創歷年同期次高，僅低於2017年的5.32元。

統一超今天公布2019年上半年合併營收新台幣1250.3億元，較去年同期成長4.04%，合併稅後淨利62.3億元，較去年同期成長6%，歸屬於母公司稅後淨利55億元，較去年同期成長6.34%，每股稅後盈餘5.29元，較去年同期增加0.32元。

統一超指出，超商本業上半年受惠連續假期及夏季高溫，帶動鮮食及CITY CAFE等差異化商品需求攀升，同時掌握聯名商機，開發一系列零食、飲料及冰品，加上陸續推出創新店型，帶動單店來客與業績成長；轉投資事業則有菲律賓 7-ELEVEN、康是美、悠旅生活（台灣星巴克）等表現亮眼，貢獻集團營收。

店型方面，7-ELEVEN今年上半年推出多元跨業態品牌複合店，包括「7-ELEVEN X達美樂複合店」，以及與國外品牌「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」合作規劃「品牌聯名店」，均帶動單店業績及來客數成長。

轉投資事業部分，統一超指出，菲律賓7-ELEVEN持續進入新區域展店，上半年店數已達2664店；台灣星巴克上半年店數已達466店，同時推出氮氣冷萃及茶飲料等多款新品；康是美配合人、店、商品的基本改造，推出創新主題及活動，相關品牌各類作法皆創佳績。

展望第3季，統一超表示，7-ELEVEN持續掌握中元節、中秋節、開學季等重大節令與活動商機，推出多元化的生活提案。（編輯：楊玫寧）1080805