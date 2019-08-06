道瓊崩跌767點 台股再逢壓

（中央社記者江明晏台北6日電）中美貿易戰演變成貨幣戰，恐慌指數升溫，美股道瓊崩跌767點，創今年最慘，台股5日股匯雙殺，大盤重挫125.63點，收在10423.41點，投顧認為，季線轉成壓力，支撐下移至年線約10380點。

美國威脅對中國加徵新一輪關稅後，北京放任人民幣重貶，並暫停增購美國農產品，導致美股不支倒地，道瓊工業指數崩跌767點，標普500指數重挫近3%，創今年最糟單日表現。隨著人民幣匯價急貶，歐股與全球股市同步下挫。

台股5日股匯雙殺，大盤加權指數大跌125.63點，收在10423.41點，成交值新台幣1282.2億元。三大法人合計賣超新台幣155.99億元，自營商買超4.49億元，投信賣超5.36億元，外資及陸資賣超155.12億元。

人民幣貶破7元關卡，市場陷入慌亂情緒，新台幣5日重貶2.52角，台北及元太外匯市場總成交金額大爆量，衝上32.425億美元，寫下2009年5月4日以來新高紀錄。

但重量級個股營收寫下佳績，鴻海自結7月合併營收新台幣3980.12億元，創歷年同期新高，今年前7月營收也創同期新高。大立光7月營收54.73億元，月增34%，創107年9月以來10個月來新高，大立光表示，8月持續滿載，營收預估較7月好。

日盛投顧表示，人民幣兌美元匯價5日跌破人民幣7元關鍵心理關卡，為近11年低點，美國財政部宣布將中國指定為匯率操縱國，中國宣布暫停採購農產品，並擬加徵關稅，恐慌指數衝高，貿易敏感股波音與蘋果領頭下殺。

針對台股表現，日盛投顧表示，回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩，季線約10650點，由支撐轉成壓力，支撐則下移至年線約10380點附近，留意近期業績報喜股。（編輯：趙蔚蘭）1080806