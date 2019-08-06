精測上半年每股賺6.46元 下半年營運估續成長

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）中華精測第2季稅後淨利新台幣1.17億元，每股稅後純益3.59元，上半年稅後淨利2.11億元，每股稅後純益6.46元，公司預期下半年營運維持成長。

精測第2季業績恢復成長動能，單季合併營收6.7億元，季增10.5%，較去年同期下滑24.5%；單季合併毛利率51.9%，較上一季增加1.3個百分點，較去年同期減少3.6個百分點。

精測第2季單季合併營益率20.85%，季增約2個百分點，年減8.6個百分點，稅後淨利1.17億元，季增24.9%，年減42.8%，每股稅後純益3.59元，優於第1季EPS 2.87元，低於去年同期EPS 6.28元。

累計精測上半年合併營收12.76億元，較去年同期減少21.6%，合併毛利率51.27%，較去年同期減少4.21個百分點，稅後淨利2.11億元，年減43.1%，每股稅後純益6.46元，低於去年同期EPS 11.36元。

公司指出，來自5G、人工智慧（AI）、車聯網相關應用需求第2季起逐步帶動半導體產業復甦，其中受惠中國大陸日前發放5G商業牌照正式啟動相關的基地台建設、智慧終端、車聯網等業者卡位部署，推動半導體產業景氣回升。

展望下半年，公司預期營運將維持成長走勢。

精測持續深耕5G技術應用，觀察市況，公司指出，電信營運端將以既有的4G基地台搭建5G小型基地台，作為主要新建或升級為非獨立式5G小型基地台的基礎建設方案，相關產業趨勢將同步推升精測在成熟型及成長型產品的業績。（編輯：楊玫寧）1080806