南韓股市震盪 KOSPI盤中失守1900點大關

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）受美國將中國列入匯率操縱國等利空影響，南韓股市兩大指數KOSPI指數和KOSDAQ指數大盤連續兩天震盪下挫，KOSPI指數一度跌破1900點。

南韓聯合新聞通訊社報導，KOSPI指數今天以1900.36點開盤，較前一交易日下滑46.62點，盤中一度跌破1900大關，跌至1891.81，創下3年1個月多來最低紀錄，最終以1917.5收盤，較前一交易日下滑29.48點。

南韓業者表示，受全球證券市場暴跌影響，南韓股市今天大跌開盤，雖有部分投資者以低價買入減緩跌幅，但外在不確定性因素將導致短期內波動加大。

有價證券市場方面，境外投資者和散戶分別淨買入6074億韓元（約合新台幣157.32億元）和4413億韓元。機構投資者淨買入1兆323億韓元，創下3年6個月多來的最高值。

總市值排行南韓前10的SK海力士（-4.51%）、現代摩比斯（-2.27%）、SK電訊（-1.98%）等均呈下跌，僅Celltrion（0.69%）和NAVER（0.36%）微幅上漲。

KOSDAQ指數今天以較前一交易日下滑14.72點的555.07點開盤，一度跌至540.83，以551.5點收盤，比前一交易日下滑18.29點。

散戶和機構投資者分別淨買入3427億韓元和607億韓元，境外投資者淨買入2866億韓元，創下歷史最高值。（編輯：林憬屏）1080806