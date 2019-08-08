原相第3季重返旺季水準 滑鼠遊戲機安防銷售看增

（中央社記者張建中新竹8日電）感測晶片廠原相第3季營運展望樂觀，預期滑鼠、遊戲機與安防感測產品銷售可望同步成長，整體業績應可回到正常旺季水準。

原相下午舉行線上法人說明會，財務長羅美煒表示，美中貿易戰與日韓貿易戰越演越烈，情況不穩定，對全球景氣與消費市場的影響有待進一步觀察。

若貿易戰對經濟沒有造成太大影響，羅美煒說，原相第3季業績可望較第2季成長，並回到正常旺季水準，毛利率也可維持穩定。

滑鼠產品方面，隨著庫存調整告一段落，時序步入傳統旺季，羅美煒預期，第3季包括有線、無線與電競滑鼠業績可望同步較第2季成長2位數百分點。

遊戲機產品部分，受惠傳統旺季效益，第3季遊戲機產品業績可望季增2位數百分點。羅美煒表示，安防產品隨著客戶新產品量產，第3季業績可望同步季增2位數百分點。

穿戴產品在第2季銷售大幅成長後，第3季業績可能比第2季略減。羅美煒指出，藍牙音訊產品第2季營收比重已達2位數百分點，第3季業績能否再成長，應視客戶產品量產進度而定，不過，下半年應可優於上半年。

針對法人關心藍牙音訊產品價格競爭情況，羅美煒說，市場競爭本來就很正常，產品價格也常因競爭而有波動，原相會妥善因應。羅美煒同時表示，藍牙音訊並無侵害其他公司專利權情形，可能是對手有意干擾原相產品推廣。（編輯：楊玫寧）1080808