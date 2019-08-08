永豐金海外獲利年成長16% 今年拚再拓點

（中央社記者劉姵呈台北8日電）永豐金今年上半年海外獲利表現亮眼，其中海外獲利占整體獲利達24%，年成長16%；總經理朱士廷表示，海外預估要再拓點，西向預計送2件、南向2至3件，預計第4季向金管會遞件。

永豐金今天舉行舉行法說會，今年上半年永豐金控稅後盈餘新台幣64.9億元，較去年同期成長36.3%；主要獲利引擎為銀行手續費收入及海外收益。其中銀行的手續費收入較去年同期大幅成長了19.9%；此外，金控海外淨收益在法金放款與聯貸業務的帶動下，銀行越南、洛杉磯、香港分行都有2成以上的成長，使得金控海外淨收益成長了15.8%。

永豐金控財務長許如玫指出，今年海外獲利亮眼，上半年海外獲利占整體獲利達24%，較去年同期成長16%，未來目標希望保持雙位數的動能成長。

永豐金控總經理朱士廷也表示，海外的部分今年內部有評估要再拓點，包括西向預計送2件、南向2至3件，預估第4季向金管會遞件，不過要等當地主管機關與本國主管機關雙方都核准。

永豐銀行的部份，上半年累計稅後盈餘56.0億元，較去年同期成長17.2%，永豐銀行總經理莊銘福表示，上半年累計手續費淨收益達34.6億元，較去年同期成長19.9%，主要受惠於財富管理及放款手收分別成長17.3%與78.0%，使手續費收入佔淨收益比重從21%左右提升至24%。

永豐金證券的部分，上半年稅後淨利8.1億元，較去年同期大幅成長264.2%，永豐金證券總經理江偉源表示，整體上半年獲利顯著成長，主因股債交易與評價利益增加，且費用控管得宜。另外，主要獲利引擎為經紀手續費收入與複委託手收都有顯著成長。（編輯：楊凱翔）1080808