經部攜手國內車廠 4.5億經費助機車行轉型

（中央社記者廖禹揚台北8日電）為協助國內傳統機車行升級轉型，經濟部與勞動部、環保署投入新台幣4.5億元經費，與國內車廠合作，針對專業技能及經營管理推出課程，並推出低利貸款，助機車行改善環境。

經濟部今天在行政院會報告機車產業升級轉型輔導方案，其中，在機車行升級轉型部分，對業者提供基礎訓練及專案貸款，基礎訓練從9月1日起開辦，第一階段將開210班，每班50人。

經濟部工業局表示，預計在2019年至2022年推動輔導工作，與國內車廠三陽、光陽、gogoro等合作推出專業技術與經營課程，勞動部今年編列0.5億元預算用於宣傳及初階課程，後續輔導工作將再編列4億元預算。

工業局說明，國內2萬多家機車行，約有55%為非授權機車行，不像授權機車行可回原廠受訓、學習新技術，這次開課就是希望協助業者銜接新技術，以及調料、店面整頓、維運、人員管理等經營方法。

工業局表示，為確保學習品質，會先要求業者繳交報名費，考試通過後再退費，等於是免費提供課程，預估每家機車行三階段課程共獲補助3萬至4萬元。

此外，對於車行店面改裝，經濟部中小企業發展基金也提供1.5%低利協助，由中小企業信用保證基金擔保，手續費最高只收0.3%，將依照車行空間大小、改善程度給予貸款額度。

經濟部長沈榮津今天出席部務會議前受訪表示，希望利用這次機車與車行補助，推動民眾使用低污染的七期燃油汽車或電動車，並帶動新一波電動機車通路商，創造新的就業、創業機會。（編輯：郭萍英）1080808