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達爾擬133億收購敦南 法人：有助擴大規模

最新更新：2019/08/09 15:52

（中央社記者張建中新竹9日電）美商達爾將以新台幣133億元收購敦南全數股份，因敦南持有15.3%達爾股權，市場以子公司併購母公司形容這宗交易。法人認為，收購敦南將有助達爾營運規模加速擴大。

繼達爾（Diodes）宣布收購敦南後，敦南下午也召開重大訊息說明記者會，表示董事會已通過達爾以每股42.5元現金收購所有股份，總金額約133億元。

股份轉換基準日暫訂民國109年4月1日，敦南指出，將於股東會通過這宗交易案後，依相關規定向台灣證券交易所申請終止上市，並撤銷公開發行。

交易完成後，敦南將成為達爾100%持股子公司，並將於台灣證券交易所終止上市，並撤銷公開發行。

敦南表示，希望藉由引進達爾的生產管理技術，能夠提升產能利用率，增加營運效率，並降低生產成本，強化競爭力，相信對敦南股東、客戶與員工都是最有利的選擇。

達爾透過收購敦南，則可取得敦南在台灣基隆、新竹與中國大陸無錫、上海等地生產基地，擴充產能規模，並可提高在亞洲市場的占有率，有助順利達成2025年營收25億美元的目標。

因敦南持有15.3%達爾股份，市場人士形容達爾收購敦南，是子公司併購母公司，不過，分析師王兆立認為，達爾去年度營收達12億美元，為敦南營收新台幣121億元的3倍左右，達爾收購敦南並不是以小併大，尚屬合理。

國內法人認為，達爾透過收購敦南，應可加速達爾營運規模擴大，此外，還可取得敦南持有的31.2%昂寶-KY股權，可以有不錯投資報酬，達爾市值也將可同步擴增。（編輯：黃國倫）1080809

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