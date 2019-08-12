美國加徵中國關稅 佳世達返台生產液晶顯示器

（中央社記者潘智義台北12日電）液晶顯示器製造廠佳世達科技董事長陳其宏今天在法人說明會後記者會表示，因應美國加徵中國輸美產品10%關稅，台灣廠可提供每月20萬台產能銷美，年底可提升至每月60萬台。

陳其宏認為，評估將輸美產品生產線自中國大陸轉移，供應鏈將是決定成本關鍵要素，相關零組件供應商必須同步轉移才能發揮效益。以中國銷美產品加徵10%關稅的狀況而言，台商不會全部回台，因為回台生產成本增加，只有能將返台生產所增加成本壓低至10%之下的業者，才會返台。

他說，美國總統川普本來說美中貿易協商6月底可達成共識，讓大家都鬆懈，結果風波又起；之後的G20峰會，氣氛一片祥和，結果川普竟宣布，自9月1日起針對中國輸美3000億美元產品加徵10%關稅。

他強調，佳世達已和客戶談好在台生產輸美液晶顯示器方案，年底前將可擴充至月產能60萬台，並可撥出一部分產線製造其他輸美產品。

他解釋，優先解決銷美產品的生產問題，至於在台灣實際啟動多大的產能，關鍵仍在客戶需求；在台灣生產成本一定比中國大陸高，因此產品必須分流，少量多樣留在台灣，多量少樣的產品未來將移到東南亞生產，最慢一年必須要做好分流。

他說，目前雖已找到東南亞生產基地，但並不是佳世達已購置土地的馬來西亞，而是其他國家，將在適當時機宣布。

另一方面，他表示，若美國對中國輸美產品加徵關稅達25%，整個局面就不一樣，果真如此，恐怕銷美產品都要回來台灣生產。（編輯：郭萍英）1080812