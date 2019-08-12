景氣走緩 上半年製造業加班工時創10年低點

（中央社記者潘姿羽台北12日電）景氣走緩波及勞動市場，主計總處今天指出，截至6月，製造業加班工時已連9月負成長，1至6月製造業平均每人每月加班工時只有14小時，是金融海嘯過後、2010年同期以來的低點。

主計總處今天發布薪資統計，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，由於景氣擴張力道趨緩，廠商發放績效獎金等非經常性薪資的意願降低，加班需求也減少，總薪資及製造業加班工時等2項指標，均可看出受影響的情形。

主計總處統計，1至6月全體受僱員工經常性薪資為新台幣4萬1668元，年增2.32%，薪資穩定成長，但加計獎金及加班費等非經常性薪資後，上半年每人每月總薪資為5萬6870元，年增率降至1.61%，增速是近3年同期最低水準。

潘寧馨坦言，由於景氣趨緩，廠商發放績效獎金的力道，確實沒有去年同期好。

製造業加班工時方面，除了自去年10月起，連續9個月負成長，今年上半年製造業每人每月平均加班工時14小時，也是2010年同期以來的低點；潘寧馨表示，景氣不好時，工業生產活動也減少，不用加班，加班工時自然也隨之降低。

不過潘寧馨指出，從單月的變化來看，製造業加班工時近幾個月延續負成長態勢，但減幅沒有擴大，可見不景氣影響勞動市場的程度還沒有進一步惡化。（編輯：林興盟）1080812