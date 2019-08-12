宏佳騰受惠轉單 上半年每股賺1.42元

（中央社記者韓婷婷台北12日電）宏佳騰受惠外銷訂單增加，上半年營收新台幣11.88億元，年增21.95%，稅後淨利1.16億元，毛利率23.1%，EPS 1.42元，相較去年同期的0.13元成長10倍。

宏佳騰表示，上半年表現不錯主要受惠美中貿易戰轉單，沙灘車外銷訂單增加。下半年除了持續看好外銷的沙灘車市場外，智慧機車、智能電動車等都是下半年的重點項目。

根據市調機構GII調查顯示，全球的全地形越野車（ATV）在2017年至2021年會以2.88%的年複合成長率成長。但受到貿易戰影響，使得許多沙灘車品牌提高台廠代工量，受惠轉單效應下，宏佳騰上半年在沙灘車的出貨上比去年成長約15%至20%左右。

至於市場聚焦的電動車部分，宏佳騰表示，目前依進度順利籌備中，預計很快就可以跟大家見面。是目前油、電並進的車廠中，唯一有電動車專屬門市的品牌。

法人也表示，今年可謂是機車市場的戰國時期，除了各車廠持續推出既有的油車外，GOGORO聯盟（宏佳騰、YAMAHA、PGO），中油聯盟（中華電動車、三陽）以及光陽等三大陣營的電動車也將相互較勁，除了比外觀外，更要看誰的可以更方便、更智慧的擄獲消費者的心。（編輯：鄭雪文）1080812