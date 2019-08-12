美中貿易戰升溫 德國調查顯示全球經濟前景黯淡

（中央社柏林12日綜合外電報導）德國衣佛研究所（Ifo Institute）今天公布調查結果顯示，因美中貿易戰升溫，全球經濟前景惡化。

衣佛研究所指出，這份針對110多國超過1200位專家學者所做的季度調查顯示，對於當前形勢與經濟展望的評估在第3季均呈現惡化。

衣佛研究所所長菲斯特（Clemens Fuest）表示：「專家預估全球貿易的成長將明顯疲軟。受訪者並預測民間消費更疲弱，投資活動更低迷，而且短期與長期的利率都將下滑。」

美國總統川普9日表示，他尚未準備好與中國敲定貿易協議，甚至暗示可能取消9月會談，再次引發金融市場疑慮，擔憂美中貿易爭端不太可能很快落幕。

美國與中國是德國製造商的主要出口目的地，因此這兩個全球最大經濟體之間針鋒相對的關稅爭議，對德國的產品製造商造成莫大衝擊。

一般預期，歐洲最大經濟體德國第2季經濟會萎縮，而信心指數顯示，第3季幾乎不會有任何改善。

德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家克雷默（Joerg Kraemer）表示：「我們正處在經濟明顯放緩和衰退之間的模糊區域。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080812