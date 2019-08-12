佳世達轉投資增溫 緯創上半年每股盈餘年增4成

（中央社記者潘智義台北12日電）佳世達科技持續投資其他公司，盼發揮互補功能，今天公布上半年歸屬於母公司淨利新台幣19.31億元，年增7%，上半年每股盈餘0.98元。緯創上半年每股賺0.8元，年增42%。

佳世達近期董事會共通過3項投資案，包括聚碩科技、勝品電通、明基血液淨化公司，持續擴大智慧方案、醫療布局並優化現有事業，今年以來共已新增其陽科技、合眾專訊等5家新成員，擴大佳世達集團轉型成長利基。

佳世達指出，第2季在友通、其陽、拍檔等集團成員帶動下，毛利率達14%，再度刷新2013年來單季新高紀錄，優於第1季的13.3%。第2季合併營收412億元，季增3%，年增8%，歸屬於母公司業主淨利10.42億元，季增17%，年增30%，單季每股盈餘0.53元。

佳世達累計上半年合併營收811億元，年增10%，歸屬於母公司業主淨利19.31億元，年增7%，上半年每股盈餘0.98元。

緯創今天董事會通過上半年財務報告，上半年合併營收4117.53億元，年增1.31%。稅後淨利為22.42億元，年增44.36%，每股盈餘0.8元，較去年同期的每股盈餘0.56元大增0.42%。

緯創統計，第2季合併營收2055.49億元，稅後淨利12.52億元，每股盈餘為0.44元，較去年同期的0.22元倍增。

另外，緯創在印度為蘋果代工生產iPhone智慧手機，市場解讀可避免美中貿易戰衝擊，但緯創對此沒有任何評論。（編輯：楊凱翔）1080812