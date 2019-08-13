柏文前7月營收創同期新高 看旺下半年營運

（中央社記者江明晏台北13日電）經營「健身工廠」的柏文受惠新據點加入，前7月營收創同期新高，上半年每股賺3.59元，柏文看好擴點效益與部分據點折舊攤提完畢，將持續挹注下半年營收與獲利動能。

柏文公告7月合併營業收入新台幣2.97億元，月增3.47%，年增11.12%，其中「休閒運動及娛樂服務收入」1.84億元，月增2.65%，年增16.47%，「運動保健服務收入」0.97億元，月增5.89%，年增3.51%，「入會費（含手續費）收入」0.13億元，月減3.1%，年增3.30%。

7月各服務項目營收比重，休閒運動及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為61.88%、32.66%、4.53%及0.93%。累計前7月合併營收20.13億元，年增23.74%，創同期歷史新高，主要來自去年度開幕的8處據點及今年上半年度投入營運的3處據點維持較高的成長所致。

截至今年6月底，「健身工廠」計有42處營運據點，會員人數近20萬人。展望下半年，柏文指出，「健身工廠」尚有台中市文心南廠將於8月開幕，第4季則有台北市健康廠及新北市新設據點加入營運，提供新的成長動能，加上今年又有5處於2015年開始營運場館的設備器材折舊陸續攤提完畢，為柏文下半年營收與獲利成長挹注動能。

柏文進一步說明，今年每個季度都規劃有新據點開幕，台北市信義廠、台中市新時代廠及嘉義廠於今年規劃擴大營業面積，展望明年，除台南市安平廠另規劃承租土地自建全新獨棟健身會館提升競爭力之外，「健身工廠」至少再拓展6處新營運據點，繼續複製營收及獲利成長動能。

柏文第2季合併營業收入8.79億元，季增4.99%，年增21.02%，再創單季歷史新高，合併營業毛利2.8億元，毛利率31.86%；合併稅後淨利1.16億元，季減3.37%，年增21.04%，稅後淨利率13.25%，每股稅後盈餘1.77元，累計上半年度每股盈餘3.59元。

柏文分析，主因為4月30日發行限制員工權利新股，第2季營業成本開始認列薪資費用，加上第2季使用權資產的折舊較第1季高，致第2季營業毛利率略低於第1季，加上部分廠區繳納房屋稅，致營業利益率略低於第1季。（編輯：張均懋）1080813