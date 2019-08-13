興勤上半年獲利歷史同期次高 續攻5G應用

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）保護元件廠興勤電子上半年稅後淨利新台幣5億元，每股稅後純益3.91元，法人指出是歷年同期次高。興勤持續深耕5G應用領域。

興勤上半年合併營收28.29億元，較去年同期29.15億元微減2.9%，上半年合併毛利率38.13%，較去年同期37.82%微增0.31個百分點，上半年合併營業利益6.46億元，合併營益率22.85%，較去年同期23.22%微減0.37個百分點。

興勤上半年稅後淨利5億元，較去年同期4.04億元增加23.6%，上半年每股稅後純益3.91元，優於去年同期EPS 3.16元。法人指出，興勤第2季所得稅費用較去年同期減少，有助上半年獲利表現，上半年獲利是歷年同期次高。

興勤持續深耕汽車電子，包括切入車身控制、天窗、動力傳動等應用，興勤也深耕電動汽車，包括切入電池組和充電樁等應用，看好車用營收可持續成長。

在通訊部分，興勤持續深耕5G應用領域。在新廠布局，興勤高雄楠梓三廠預計3年後完工，產能逐步開出。

興勤主攻過電壓保護元件、過電流保護元件和溫度應用元件產品。其中壓敏電阻占比約3成多，負溫度係數熱敏電阻占比約5成多，陶瓷正溫度係數熱敏電阻占比約8%到9%。（編輯：趙蔚蘭）1080813