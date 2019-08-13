住都中心8案公辦都更 經濟效益上看1800億元

（中央社記者廖禹揚台北13日電）國家住都中心成立滿週年，執行長張溫德今天表示，目前正在推動8件公辦都更案，合計可創造近550億元營建投資，未來創造經濟效益預估上看1800億元。

國家住宅及都市更新中心8月成立滿週年，今天舉辦成立週年年度記者會，內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、經濟部次長曾文生、內政部次長兼住都中心代理董事長花敬群都出席活動，忙於公務的總統蔡英文也透過電話請徐國勇代為致意。

花敬群致詞表示，住都中心目前推動8件公辦都更案，將投入約550億開發經費，其中捷運圓山站西側都更案進度最快，7月底已完成公告招商，信義兒福2塊基地近日也將公告，其餘案件也會在明年陸續辦理招商。

張溫德進一步說明，8件公辦都更案面積合計將近16公頃，預計創造經濟效益上看1800億元。

花敬群會後受訪表示，今年1到7月收到的危老案件已達200案，相較去年整年達136案，都更案約有50幾案，全年有望達到百案，加總起來，全年要達到「都更加危老要400案的目標，基本上是沒有問題」。

花敬群說，新都更條例今年剛上路，不僅大幅簡化審議程序，容積獎勵、政府代拆機制都明確入法，所有權人會更願意配合，未來若同意比例超過9成，預估2、3年內就能完成審議，百分之百同意的案件，則可縮短在1年以內，與過去動輒要5年、10年相比大幅縮減。

此外，花敬群表示，至明年約一年多的時間，住都中心規劃推動5000戶直接興辦及5000戶包租代管，「也希望用這個節奏連續做5年」，全力衝刺社會住宅。

徐國勇致詞指出，目前包租代管進度稍微較慢，但只要有人進駐社會住宅，原先租賃的房子就會釋出，可進入包租代管系統，而第二階段預計興建8萬戶社會住宅，也就等於將有8萬戶空屋釋出，有信心能在年限內達標。（編輯：趙蔚蘭）1080813