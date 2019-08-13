不爭王永慶遺產 王文洋：屬於我的全數捐出

（中央社記者韋樞台北13日電）宏仁集團總裁王文洋今天表示，他狀告「海景私人信託公司」信託管理人侵占父親王永慶遺產，並非要爭遺產，是想釐清此事；未來他將全數捐出所獲遺產，但絕大多數錢會落入政府口袋。

王文洋今天出席「財團法人王月蘭慈善基金會」及「月蘭獎」遴選優秀學童的媒體說明會時，回答媒體有關王永慶海外遺產及管理人擅自轉移到「海景私人信託公司」、提告涉嫌「侵占遺產」等相關提問。

王文洋表示，對於王永慶的海外遺產，外界質疑他爭產，他再次強調，他不是要爭遺產，而是他覺得這件事情很不公平；如果遺產中他拿到屬於他的部分，他會全數捐出，一毛不留。

至於付稅的部分，他說，繳給政府的稅，該付就付，這些錢絕大多數會屬於政府，但官司沒有到最後，還不敢說。

王月蘭慈善基金會創立近10年，持續透過不同的方式，與不同的單位扶助弱勢學童。為了讓這分大愛傳得更遠，王月蘭基金會今年除了贊助超過10所台灣偏鄉小學的樂器外，也首度開辦「月蘭獎」，以新台幣300萬元做為圓夢基金，遴選出30名力爭上游、出類拔萃兼具表率作用的清寒學童，讓他們可以安心長大、放心求學。

王文洋指出，王月蘭基金會成立以來，對參與慈善工作不遺餘力，已連續7年與國軍退除役官兵輔導委員會合作，認養退輔會列名在冊的榮民遺孤，每月匯入捐助金幫助學童們專注學業。

基金會今年打破以往與其他單位合作的方式，主動發起「月蘭獎」，由於王月蘭出生在嘉義，為回饋家鄉，針對新北市、嘉義縣市優秀品德的清寒小學生，設置圓夢基金300萬元，歡迎當地公立小學及社福團體推薦符合資格的清寒學童向基金會申請，申請日期為9月1日至9月15日。（編輯：張良知）1080813