轉單效應加旺季 上櫃公司7月份營收年增3.4%

（中央社記者韓婷婷台北14日電）櫃買中心表示，上半年因美中貿易戰等因素拖累全球經濟成長動能，上櫃公司前7月累計營收年減2.3%，近期則受惠轉單效應及旺季提前拉貨，上櫃公司7月營收年增3.4%。

櫃買中心表示，受美中貿易戰干擾，上櫃公司108年1至7月累計營收合計新台幣1兆2475億元，較107年同期減少297億元，衰退約2.3%，但近期受惠於轉單效應、電子業旺季來臨及美國商務部對華為禁令90天寬限期將屆促使華為加快拉貨等因素，7月上櫃公司整體單月營收1906億元，較6月增加63億元，成長約3.4%。

前7月累計營收與去年同期比較成長金額前3大產業，分別為電腦及週邊設備業成長6.13%、貿易百貨業成長6.10%與資訊服務業成長14.82%，未受美中貿易戰影響。

櫃買中心指出，截至108年8月12日公布配發股利的上櫃公司計有530家，約占上櫃公司整體68%，其中配發股利每股達10元以上者，計21家，每股配發5元以上未達10元者計46家，每股配發2元以上未達5元者計172家。

另以8月12日收盤價計算上櫃公司現金殖利率，其中達10%以上者計13家，5%以上尚未達10%者計206家，2%以上未達5%者計230家，現金殖利率達2%以上合計共449家，顯示櫃買市場有許多高成長、高股利、高殖利率公司。

櫃買中心表示，整體上櫃殖利率為3.84%，明顯高於同樣以科技類股為主的中國深圳市場的1.33%、韓國Kospi的2.43%與美國Nasdaq市場的1.07%，值得投資人關注。（編輯：鄭雪文）1080814