捷運聯開案量破百億 再現大坪數豪宅案

（中央社記者韋樞台北15日電）住展雜誌統計，北市府解決捷運聯開案的權配比問題後，北台灣今年這類推案量高達155億元，逾前4年總和；其中捷運紅線繼大安森林公園站後，於信義安和站再現大坪數捷運聯開豪宅案。

據住展雜誌統計，北台灣今年捷運聯開案推案量估計達新台幣155億元，超過過去4年總和的152.5億元，亦是繼2009年後，聯開案量再次重回百億元以上。

住展雜誌表示，將於今年公開或已開賣的聯開案共有3個，分別是北市大同區捷運大橋頭站聯開案，總銷金額約30億元、北市大安區捷運信義安和站聯開案，總銷金額約40億元、及桃園機場捷運A19站（體育園區站）聯開案，總銷金額約85億元，三案合計約155億元。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，多年來推案量低迷的捷運聯開案，在與台北市政府的權配問題陸續解決、房市回溫激勵下，今年北台灣捷運聯開發案量大增。

何世昌指出，3起捷運聯開案中的信義安和站聯開案是聯開案史上，繼大安森林公園站的「勤美璞真」建案後，再度出現的豪宅推案，最小坪數88坪，最大180坪。由於地段好，預估最高開價可能每坪逾200萬元。

何世昌提醒購屋人，捷運聯開案具備「到站即到家」的特色，過去在市場上很吃香，具有較高增值性、高租金的優勢，但是卻有噪音、震動，以及管理費易偏高等缺點，購屋人購買前應多加考量。（編輯：黃國倫）1080815