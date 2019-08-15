工業機器人納源頭管理 智動協會指政策打擊產業

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台灣智慧自動化與機器人協會今天表示，勞動部職安署公告工業機器人源頭管理政策，草率登場加重打擊台灣製造業發展。

智動協會今天發布新聞稿指出，勞動部職安署於5月22日悄悄公告工業機器人納入源頭管理，引起國內外機器人業者一陣恐慌及譁然。

經過智動協會不斷溝通及要求，7月31日及8月5日召開「指定工業用機器人列入源頭管理作業協調會」，智動協會於兩次會議召集協會機器人業者會員一同參與，約20多家廠商50多位代表向勞動部職安署發聲，請求延緩實施及明訂管理範圍。

協會認為，工業機器人源頭管理以勞工安全出發，政策著眼點立意雖佳，但執行過程手法卻十分粗糙，不僅未在公告前與業者有效溝通，更完全忽略廠商因應法規所需準備的時間，甚至如何達到法規要求的技術能力、文件等都釐不清。

協會指出，倉促公告帶給業者不確定因素，嚴重影響廠商營業與生存；也因為配套措施無法有效提出，將造成國內為朝向智慧製造發展卻買不到工業機器人產品可使用的窘境。尤其在美中貿易影響下，業者紛紛回國投資及建置智慧化工廠，此時卻阻擋關鍵性產品機器人，勢必加重打擊台灣製造產業發展。

智動協會要求職安署必須在配套措施及驗證能量完備、確認業者能力及符合標準所需準備期、並盡快加速與業者進行檢測驗證或轉證等技術性問題討論與確定後，再評估實施。

同時，協會也要求提供相對應補助資源，協助業者產品盡速符合標準，才能帶動台灣機器人製造端及使用端產業蓬勃發展。

協會也要求職安署編列預算宣導工業用機器人正確使用方式，降低使用不當，造成的安全風險性。

截至發稿前，勞動部職安署未回應。（編輯：楊凱翔）1080815