央行去年報告 美公債殖利率倒掛不必然經濟衰退

（中央社記者劉姵呈台北15日電）美國公債殖利率曲線14日出現倒掛現象，為11年來首見，根據央行去年底的報告顯示，經濟週期、避險商品與債券供需等原因，都會影響斜率變化，但不必然代表之後經濟將衰退。

美國2年期和10年期公債殖利率之差在14日轉為負值，代表殖利率曲線自2007年來首度出現倒掛，由於「殖利率曲線倒掛」多半被視為是經濟邁入衰退的先行指標，引發市場關注。

根據央行在去年12月理監事會議報告，自1955年以來，美國曾發生9次經濟衰退，公債殖利率曲線均在衰退前2年內轉為負斜率。主因為美國聯準會（Fed）在景氣成熟階段，為避免通膨失控，採連續升息方式導致短期利率升幅大於長期利率升幅。

其二，因為市場參與者開始預期經濟榮景不易維持，逐步減碼股票等風險性資產、增持長期公債等固定收益產品，使得長期公債殖利率不易攀升。

央行也指出，Fed近期有關殖利率曲線議題的研究報告，10年期與2年期公債利差並非最佳的經濟衰退預測指標；較佳的預測指標多指出，美國近期經濟衰退機率不高。

央行表示，影響美國公債殖利率曲線斜率變化，有三個原因，第一，為因應經濟週期，當市場參與者對美國景氣循環之預期出現變化，其資產配置會相應作出調整，長短期利率因而變動。

第二，當國際政經情勢出現動盪，美國公債被投資人視為全球安全性資產之一，投資人增購美國中長期公債，壓低美國中長期公債殖利率。

第三，美國政府因債務增加或減少，而擴大（降低）較長期公債發行量，在需求不變的情形下，較長期公債殖利率易上揚（下滑）。

另外，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞向中央社記者表示，一般而言，長天期債券殖利率因還款期限較長、風險貼水（risk premium或稱風險溢酬，是指投資者在投資風險較高標的物時，會要求較高的報酬率，以彌補所承受的高風險）相對較高，利率應會高於短天期債。

不過，曾慶瑞也指出，若投資人普遍預期經濟前景不佳、未來利率將會走低，就可能出現長債利率低於短債的「殖利率曲線倒掛」現象。

曾慶瑞表示，根據歷史資料顯示，從殖利率曲線出現反轉後到標普500指數觸頂，平均需要8個月的時間；而從標普500指數觸頂到開始衰退，平均經過6個月。因此，從曲線出現反轉到衰退，平均費時14個月。

他認為，投資人對於殖利率倒掛尚無須過度反應，也不能只因為殖利率曲線就預測經濟衰退。（編輯：楊凱翔）1080815