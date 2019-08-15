新增房貸前4月量價齊揚 房市買氣漸回溫

（中央社記者韋樞台北15日電）房仲業者引用聯徵中心最新資料指出，今年前4月新增個人房貸總人數約7.8萬人，創下近5年同期新高，且平均貸款達新台幣664萬元，創下2014年以來新高，顯示房市買氣逐漸回溫。

根據聯徵中心的統計，今年前4月新增房貸人數達7萬8212人，創近5年同期新高，僅次於2014年同期8萬9573人；至於貸款額度，近6年均保持600萬元以上水準，今年前4月平均貸款664萬元，和去年同期663萬元相當。

信義房屋以貸款額度約總價7成回推，估算平均購買總價約950萬元的房子，貸款664萬元20年期，利率1.7%試算，每個月本利平均攤還約3萬2655元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，包括買賣移轉棟數統計、不動產仲介業營收、5大行庫新增房貸等房市相關指標，幾乎都創下近5年以來的同期新高，反映目前房市應為近5年的上半年表現最好時刻。

曾敬德分析，主要是民眾不再一面倒的預期房價下跌，加上這些年房價下修，累積不少遞延買盤，在房市穩定後自住客回籠，帶動市場買氣增溫。

曾敬德指出，若以平均貸款額度600餘萬元負擔來看，大致是雙薪家庭可負擔的範圍，但因為全國各地房價水準落差甚大，近年平均房價2字頭的區域是房市交易較熱絡區段；房價水準較高的台北市及新北市，則處於落底後的買氣復甦階段。（編輯：張良知）1080815