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美中貿易戰持續引憂 亞股走勢分歧

最新更新：2019/08/16 19:45

（中央社香港16日綜合外電報導）投資人對美中貿易戰和其對全球經濟影響的憂慮持續不斷，這個劇烈動盪的一週即將結束，亞洲股市今天走勢分歧。

全球經濟衰退的憂慮，以及世界前兩大經濟體美國和中國貿易戰歹戲拖棚，使14日美股道瓊指數創今年最大單日跌幅。

雖然美國零售銷售和沃爾瑪公司（Walmart）財報報佳音，美股昨天稍微挽回頹勢，但投資人仍感到焦慮不安，尋求美國公債和黃金作為安全避風港。黃金持續在略高於1500美元附近盤旋。

14日美國10年期公債殖利率下滑，甚至低於2年期公債殖利率，意味短期公債殖利率高於長債，也就是所謂的「倒掛」，過去數十年來，這種現象是可靠的經濟衰退預兆。

30年期公債殖利率昨天寫下空前新低，10年期公債殖利率則跌到3年來最低點，之後出現溫和反彈。

國際外匯商VM Markets經理合夥人殷尼斯（Stephen Innes）說：「美國經濟數據優於預期，可能有助推升美股情緒，不過這似乎大體上被債市忽視了。」

香港股市上漲0.94%，上海股市上揚0.29%，東京股市小漲0.06%，台北股市揚升0.91%，首爾股市下跌0.58%，雪梨股市小跌0.04%，新加坡股市挫跌0.35%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1080816

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