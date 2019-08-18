機器人智動化展21日登場 聚焦智慧製造智慧服務

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）機器人與智慧自動化展將從21日起登場，首日也將公布智慧製造及智慧服務白皮書，展區聚焦工業4.0、服務智動化、智慧生活應用以及服務機器人等。

台灣機器人與智慧自動化展將於21日到24日在南港展覽館2館登場，預估將使用近800個攤位，包括上銀集團、佳世達、三菱電機、富士精密等國內外廠商參展。

今年展會將提出「智慧新技術」主題，公布2019智慧製造及智慧服務2本白皮書，內容聚焦物聯網、人工智慧、5G等應用導入案例。

今年機器人與智慧自動化展展區分為工業4.0夥伴專區、服務智動化區、智慧生活應用區、服務型機器人區、以及活動專區。

其中在工業4.0夥伴專區，國內外廠商將展示智慧自動化、產業機器人、物聯網、智慧製造、整廠整線自動化、無人搬運車等解決方案。服務智動化區將展示3D列印、自動販賣系統、點餐系統、營業自動化、雲端運算暨虛擬化技術、智慧監控及檢測等內容。

智慧生活應用區將展示智慧化家庭/家電/建材、智慧節能、辦公室智動化、醫療智動化、智慧防災、農漁業智動化等；服務型機器人區將展示教育型機器人、娛樂型機器人、陪伴照護型機器人、醫療機器人、保全機器人、無人載具等。

展會同期也將設物流、模具暨模具製造設備、3D列印、自動化工業等展區，預估總規模超過1201家廠商，使用近4200個攤位。

其中台北自動化工業大展鎖定機器視覺、物聯網及人工智慧等產業議題，預估使用超過3500個攤位、逾800間國內外廠商與會，同期將舉辦高達120場活動，吸引超過14萬人次，包括西門子、松下產業、台達電、東元電機、台灣庫卡、台灣安川電機、台灣艾波比等大廠參與，展示工業自動化、機器人技術、工業自動化通訊技術與軟體、五金工具暨廠房設備、工具機設備等產品。（編輯：趙蔚蘭）1080818