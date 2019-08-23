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電子零組件助攻 7月工業生產創歷年同期新高

最新更新：2019/08/23 18:01

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）經濟部統計處今天公布7月工業生產指數112.57，年增3.03%，終結連2黑，並創下歷年7月新高。統計處說明，電子零組件業進入備貨旺季，年增達4.83%，為工業生產指數翻紅主要關鍵。

統計處今天公布7月工業生產指數112.57，年增3.03%， 製造業生產指數112.2，年增3.07%，均創歷年同月新高。統計處副處長王淑娟表示，7月份表現優於原先預期。

她說，主要因電子零組件業指數年增4.83%，創9個月以來最大增幅，為工業生產驚喜翻紅關鍵。其中，積體電路業年增12.39%，因進入消費性電子新品備貨旺季加上新興應用，使半導體高階製程需求強勁，帶動晶圓代工、構裝IC等生產攀升。不過，液晶面板及其組件業因中國面板產能持續開出，致年減14.60%。

電腦電子產品及光學製品業生產指數157.5，創歷年單月新高，年增34.82%，王淑娟表示，受到美中貿易戰影響，廠商持續擴增國內產能，接自美國訂單增加，加上手機新品進入備貨期和5G布建需求挹注，讓7月表現強勁，連續10個月雙位數成長。

傳統產業則受美中貿易摩擦影響，機械設備業年減13.98%，基本金屬業年減8.84%，化學原材料業年減1.47%。僅有汽車及其零件業年增1.19%，王淑娟說，民眾搶在農曆7月前購車，旺季較去年提前報到，因而帶動該業別成長。

展望8月表現，王淑娟說，根據調查，以家數計算的製造業生產動向指數為47.1，按產值計算的動向指數為50.0，製造業廠商預期8月生產指數將與7月持平；統計處則預估，介於年減2%至年增1%間。

王淑娟表示，全球經濟情勢不明，恐影響終端需求，減緩製造業產能。不過，台灣受惠於全球供應鏈重組，廠商回流設廠，將挹注生產能量，而且隨著進入生產旺季，科技新品上市，加上5G、人工智慧、物聯網等新興科技推展，將帶動台灣製造業生產逐步回升。（編輯：楊凱翔）1080823

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