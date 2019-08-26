金融業經營面臨諸多挑戰 金融總會提9大現況檢討

（中央社記者劉姵呈台北26日電）台灣金融服務業聯合總會今天發布金融建言白皮書，提出對國內外銀行經營環境加劇、證券市場股票總市值減少、境內外基金發展差距大及IFRS 17對保險業影響等9大現況檢討。

台灣金融服務業聯合總會表示，歐美等地金融監理成本增加、新興金融科技興起，加上新南向布局須適應當地監理法規，造成台灣金融業在國際上或跨產業間，面臨更加艱困及諸多挑戰的經營環境，提出9大現況檢討。

首先，金融業整體資產規模雖穩健成長，但從其規模及獲利情況來看，金融機構獲利能力及效率仍有待提升，加上國內外銀行經營環境加劇，應積極面對與因應結構性問題。

再者，信託法及監護制度未能彰顯照顧高齡族群功能，法源尚待修訂；第3，受限於未能辦理國際金融業務，無法發揮專業票券商的資金調度功能。

第4，新興金融科技興起，國內外金融環境激烈競爭，證券市場股票總市值減少；第5，期貨交易過度集中於台指相關商品，期貨動能容易受到證券市場成交量的增減影響。

第6，台股基金規模衰退，基金產品線發展趨近飽合，境內外基金發展差距大，不利區域理財中心的發展。

第7，國際財務報導準則IFRS 17保險合約對保險業的影響需提早因應；第8，建構保險業有效資產負債配置管理，需增加多樣化的新台幣投資標的；最後，金融科技趨勢下，金融業須防範資訊安全風險，強化研發資安保險商品能力。

為協助台灣金融業發展，金融總會整合全體金融服務業的政策建議，提出「108年金融建言白皮書」，擬定5大金融建言主題，包括「拓展金融業務及綠色金融」、「強化金融科技創新」、「支援高齡金融發展」、「推動資本市場發展」及「調適金融監理制度及相關規範」等，提出建言與具體作法，以期達到包括金融市場發展、金融創新開放、法規限制調整及稅制問題改善等目標。（編輯：楊玫寧）1080826