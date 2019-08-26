美中貿易戰反覆 短期資金自主要股市流出

（中央社記者潘智義台北26日電）美中貿易戰反覆不定，基金經理人認為，貿易戰可能延續到2020年美國總統大選，對中國大陸影響仍需觀察，但造成短期市場波動，資金自股票市場流出。

富達國際指出，美中貿易戰上週再次升級，美國總統川普在北京當局宣布報復性關稅後，也宣布對中國全數5500億美元商品額外再加徵5%的關稅；緊張局勢升溫股市受挫，美中貿易戰的相關訊息，仍將持續引發市場波動。

對全球經濟前景疑慮與美中貿易戰反覆，投資人審慎保守，新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，8月15至21日，股票型基金大幅資金淨流出145億美元，所有主要市場均呈資金淨流出：美國股票型基金淨流出26億美元，整體新興市場股票型基金也淨流出21億美元。

富蘭克林投顧引述富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾看法指出，美中貿易戰升溫，且範圍由貿易擴大到科技與金融領域，可能會延續至2020年美國大選年，長期風險正在增加。

賽加爾認為，投資人應準備好面對市場的波動，不過跨國企業已在調整，並將供應鏈多元化，新興市場仍有許多體質強健的企業。

富達國際表示，與去年相比，中國面對貿易戰升溫，顯得更有能力抵抗來自外部的不利因素，因為北京當局正雙管齊下，透過財政和貨幣政策來提振經濟，但須留意未來一個月的經濟數據和企業獲利，來判斷中國經濟基本面的動向。（編輯：鄭雪文）1080826