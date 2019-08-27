因應零組件業別調整 證交所再辦汽車工業發表會

（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所今天說，因應7月1日零組件業別調整而舉辦的「汽車工業主題式業績發表會」，已於26日登場，今、明兩天將接續邀請廣華-KY等6家公司參加。

證交所指出，今年7月1日起，調整22家汽車零組件製造公司產業類別，自電機機械及塑膠工業等類別調整至汽車工業，使得汽車工業類別上市公司達30家，主要經濟活動包括車體製造、汽車零組件製造及車輛銷售，更能彰顯該產業價值鏈體系，發揮群聚效益。

證交所指出，為聚焦資本市場特色產業競爭優勢，提升上市公司資訊流通及透明度，證交所自8月26日起連續3天舉辦汽車工業主題式業績發表會，共邀請8家上市公司說明財務業務情形。

證交所今、明兩天將持續辦理2場次汽車工業主題式業績發表會。今天場次為廣華-KY、六暉-KY及永新-KY，明天場次為堤維西、智伸科及耿鼎企業。

另外，證交所指出，近年在互聯網、5G應用及潔淨能源產業發展過程中，車輛聯網、電動節能及智慧安全成為未來產業發展應用趨勢，吸引眾多電子工業及材料業廠商跨入汽車零組件供應鏈，促使產業的經濟規模加速成長，台灣汽車產業在原有競爭優勢下，產業創新及營運成長可期。（編輯：李信寬）1080827