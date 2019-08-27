高齡屋交易機率高 房仲建議選未裝潢者看清原形

（中央社記者韋樞台北27日電）買中古屋最大的風險在於房屋老化或是結構危險，往往被裝潢遮掩不易察覺。房仲建議，在大都會區很容易買到30年屋齡的老房，最好由外而內察看，寧可選擇未裝潢屋，可看清房屋原形。

房仲引述內政部統計，今年首季全國住宅買賣移轉平均屋齡為21.97年；若統計買賣移轉的屋齡占比甚至發現，全國屋齡超過30年的老宅移轉已占整體住宅移轉28.62%，六都老宅在區域內的占比在台北市約有48.66%、新北市29.04%、桃園市18.68%、台中市33.1%、台南市27.26%、高雄市21.13%；民眾若想省預算，會有很大的機率接觸30年的老宅。

中信房屋研展室副理張漢超提醒，華麗裝潢之下有可能暗藏不良屋況，與其將居住安全當賭注，不如學會看屋基本功，才能降低風險，住得安心。

張漢超表示，購屋人買老屋必須先注意房仲業提供的「不動產現況說明書」相關記載，然後由外而內察看建物整體外觀，再到公共空間，最後是專有部分屋況。

建物外觀的觀察重點在於有無磁磚脫落、外觀龜裂，甚至有無明顯傾斜；而在樓梯間、地下室等公共空間也可觀察有無水泥剝落、鋼筋外露、大片裂痕，如果有這些狀況，除了要向仲介業者詢問清楚之外，上下樓層的住戶都是可詢問的管道。

張漢超指出，建物外觀和樓梯間往往不是原屋主會花錢整修的區域，從這些地方卻可看出建物的原始狀態，而且也能看出住戶對住宅的維護心態。有些建物雖然有一點年紀，但樓面整潔、梯間光線、電梯維護都有一定的品質，這樣的房子住起來才會相對舒適可靠。

在房屋專有部分，除了觀察牆面有無壁癌或滲水、窗戶關閉時能否密合；再打開配電箱、浴廁管道間觀察有無雜亂配置線路或有無水漬、石灰的殘留痕跡。

張漢超說，水電設施牽涉日後的居住安全，配置不當超過負荷時，小則跳電或水管排水不良，嚴重時甚至會引起火災、漏水等問題，不可不慎，如果不了解如何評估，建議可請懂水電的親友一同陪同看屋。

張漢超建議，實務上整修過後出售的房價通常會比一般屋況的房屋高，而且重新整理過後不易發現屋況細節與瑕疵，因此不如選擇裝潢簡單、沒有太多裝飾，甚至是原屋況的房子，不僅可避免難以觀察的風險，也可省下資金重新打造更適合自己的居住空間。（編輯：李信寬）1080826