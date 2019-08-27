台股尾盤急拉守年線 投顧：年內站穩萬點有望

（中央社記者吳家豪台北27日電）美中貿易戰出現轉機，台股今天盤中反彈站上10400點，但量能偏低，漲幅逐步收斂，尾盤爆出360億元大量急拉，守住年線；投顧認為，若美中貿易關係轉趨和緩，台股今年內仍有望站穩萬點之上。

台股加權指數今天開盤上漲31.64點，盤中連續跨過年線10362點和10400點大關，最高來到10431.78點、上漲77點，但早盤量能未出，漲勢一度縮小至14.39點；由於MSCI調整結果於收盤後生效，台股尾盤量能暴增至360億元，權值電子股急拉，指數終場收在10387.23點，上漲32.66點，漲幅0.32%，成交量放大到1208.63億元。電子股漲0.59%，金融股漲0.25%。

蘋概股三王方面，台積電尾盤急拉，收在250元，漲幅0.6%，成交張數逾5萬張；鴻海尾盤買單挹注，小漲0.27%，收72.2元，成交張數近3.7萬張；股王大立光尾盤漲幅收斂，收在3770元，上漲0.27%，成交量達427張。

觀察盤面熱門族群，陸股連動的元大滬深300正2上漲2.86%，成交量16.89萬張高居第1；避險防禦型的富邦VIX下跌1.95%，成交量達12.28萬張，排名第2；面板雙虎群創、友達跌幅1.34%、2.61%，成交量達10.03萬張、7.16萬張，排名第3和第4。

金融股多數收紅，富邦金漲1.16%，收43.5元；國泰金漲0.63%，收39.75元；新光金漲0.8%，收8.87元；兆豐金漲0.18%，收28元；中信金跌0.5%，收20.05元。

國票投顧表示，短期內台股大盤仍將回測8月初低點，但估計不致跌破萬點，主因資金效應、部分供應鏈受惠美中貿易戰等因素；若美中貿易關係再度轉趨和緩，或9月雙方再次坐上談判桌，預期屆時大盤將再挾資金因素回彈，今年內加權指數區間將介於10000點到10600點。（編輯：趙蔚蘭）1080827