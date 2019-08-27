廣華-KY積極轉型 打進上汽集團部分車型

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）廣華-KY積極提升塗裝件和轉印件等毛利率較高的產品，初步獲得上汽集團部分車型訂單，積極朝第一階供應商轉型。法人估廣華-KY第4季可望受惠旺季效應。

廣華-KY今天下午參加台灣證交所舉辦汽車工業主題式業績發表會，展望未來營運，廣華-KY財務長兼發言人黃盛昌表示，重心鎖定提升塗裝件和轉印件等毛利率較高的產品。這兩年內集團提升高毛利生產技術。

在塗裝線新製程導入，廣華-KY今年在中國廣東東莞完成新設一塗一烤自動化塗裝線，在轉印新製程部份，今年在東莞、武漢、開封完成模內轉印線，墨西哥規劃新設一條模內轉印線，預計11月完成。明年11月東莞本廠規劃新設二期模內轉印線。

觀察中國市場布局，黃盛昌指出，儘管今年中國車市景氣不佳，不過日系合資品牌客戶今年成長正面看待，尤其是本田表現佳。

廣華-KY也積極擴展上海市場，黃盛昌表示，去年底在中國華東成立上海廣晉，作為進軍上海市場和打進上汽集團的橋頭堡。

廣華-KY總經理黃建中表示，上汽廣晉已經拿到上汽集團兩款車型訂單，希望今年底擴充到4個上汽車型訂單。

觀察美中貿易戰影響，黃盛昌表示，可能部分牽動美系車廠在中國大陸的銷售狀況，若關鍵零配件從母國進口，可能會影響內銷美系合資車款的售價。若從集團本身來看，湖南廣佳服務廣汽克萊斯勒的狀況持穩，墨西哥廣泰今年上半年的虧損縮小。

黃建中指出，因應美中貿易戰，有北美客戶考量要來中國大陸取貨，廣華-KY也考量部分產品從墨西哥進入，也不排除規劃中國大陸以外其他地區的產能。

觀察供應鏈變化，黃建中指出，品牌車廠因應市場變遷，開始直接對重要第二階（Tier 2）零配件廠商進行成本和零件控制，尤其是歐系和日系車廠，直接和二階廠商洽談價格、技術和驗證，廣華-KY目標朝第一階供應商轉型，強化與車廠對口，著重全球供應鏈布局。

展望今年和明年業績表現，法人預估，今年廣華-KY整體業績可超過新台幣70億元，上看75億元，第4季業績可望受惠旺季效應，明年業績可望回到成長軌道。

廣華-KY主要客戶日系合資車廠占比約71% . 歐美系合資車廠占比約21%，其中日系最大客戶是日產，其次是本田和豐田，歐美系克萊斯勒外銷比重較高。廣華-KY大約7成業績來自日系合資車廠客戶。

廣華-KY定位汽車內飾件工藝技術策略供應商，以及汽車內裝件表面加飾技術和加工工藝技術策略供應商。

廣華-KY今年7月自結合併營收新台幣6.03億元，較去年同期6.61億元減少8.7%，累計今年前7月廣華自結合併營收41.27億元，較去年同期46.85億元減少11.9%。

廣華-KY今年上半年合併毛利率25.73%，較去年同期24.47%增加1.26個百分點，上半年稅後淨利1.87億元，較去年同期3.36億元減少44.3%，上半年每股稅後純益2.24元，低於去年同期EPS 4.02元。（編輯：鄭雪文）1080827