中華電攻新南向 越南研討會首登場

（中央社記者江明晏台北27日電）中華電首度和越南最大電信業者Viettel舉辦研討會，共有60至70家台商和越南企業參與；中華電國際分公司總經理吳學蘭表示，雙方看好越南快速成長的商機，中華電也期望將越南成功經驗複製到泰國、印尼。

中華電信國際分公司受Viettel Group之邀，分別於今天與30日在河內及胡志明市共同舉辦「雲端運算時代的智慧製造」研討會，估計有60家至70家的越南金融及製造業者參與，台商約占9成，越南商占1成。

中華電信早在12年前就攜手Viettel成立合資公司，由中華電信技術支援Viettel建置與管理網際網路資料中心（IDC），後續中華電並設立越南子公司，近幾年電信、雲端、資安、智慧工廠等資通訊（ICT）解決方案需求暢旺。

中華電國際分公司總經理吳學蘭今天致詞時表示，這是中華電首次和Viettel在越南舉辦研討會，Viettel是越南最大電信公司，短短10幾年中，在全球多個國家都是當地領先的電信業者，規模比中華電信大3到4倍。中華電在越南布局非常久，雙方都看好越南在5到10年內，需求還會快速成長，盼把台灣最新的資通訊服務介紹給當地台商與越南企業。

在出席名單上，參與河內場次的台商企業包含緯鵬、仁寶、環隆、明德印刷、宏福實業、東亞照明、鼎捷、帆宣、台達電等，金融業則包括第一銀行、台北富邦銀行、新光人壽、華南銀行等；另有CTY VẬN TẢI TÍN HOA、Cty CP xây dựng công trình BảoGiai等越南企業出席。

胡志明場次的研討會則有協楊木業、CÔNG TY TNHH ASY、大發食品、CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐẠI PHÁT、SIMMY SEAFOOD、信海水產、今立塑膠、CHIN LI PLASTIC、越一工業等業者代表。

中華電盼透過與企業交流，拓展新的合作機會，從做台商生意跨入越南本地企業市場，甚至能取得政府部門專案。目前中華電在越南的ICT業務與IDC業務的營收占比已勢均力敵，看好未來主要成長動能將來自Viettel導入的企業客戶和政府部門合作案。

中華電信國際分公司規劃處長劉炫龍也觀察，美中貿易戰情勢嚴峻，因地緣關係，去年起台商大量遷入北越，多數為電子製造業，相關需求帶動中華電ICT業務的營收翻倍，看好熱度可延續至明年。

舉例來說，昶勇集團在越南深耕逾20年，旗下孚思科技主要生產全球知名品牌橡膠的鞋底材料，共有3間工廠。但近2年湧入越南的外來企業急速增加，也導致越南當地市場缺工、設廠成本增加，屬於傳統製造業的成衣、製鞋產業的利潤恐變薄。

孚思科技總經理袁紹庭表示，孚思近幾年積極導入自動化製程，優化產線效能，盼將利潤極大化，中華電信導入智慧解決方案見效，大幅縮短新廠學習曲線2到3年，他說，「嘗到了甜頭」，未來也會逐步導入其他工廠。

吳學蘭也認為，新南向要結合好的廠商來「打群架」，例如，中華電已在今年第2季結盟台灣節能產業龍頭大廠、智慧製造解決方案大廠，物流方面也規劃合作無人機業者，並持續在各產業尋找國內外合作夥伴，一起搶攻越南市場，盼政府能大力支持籌組「國家隊」。

同時，中華電將今年重點任務訂為加深越南、泰國、印尼3大市場的ICT服務布局，也期望把越南成功經驗複製到泰國、印尼以及其他市場。（編輯：楊玫寧）1080827