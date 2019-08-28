越南台企凱暘新主管團隊退出 勞方停工爭權益

（中央社河內28日電）越南海防市台資凱暘公司老闆失聯後，台灣H&S公司介入接手，但新主管團隊因無法處理法律問題而宣布退出，員工27日起停工，力爭薪資等權益。

凱暘2004年在海防市（Hai Phong）設廠，專門生產鞋類產品，目前聘用2357名員工，其中女性員工有2180人。員工12日上午上班時，意外發現廠房與倉庫都關閉，凱暘的台籍老闆和主管人員等18人不見人影。

事情發生後，越南勞動聯團等單位積極設法與廠方溝通，討論並尋求處理方案。

H&S公司表達接手之意，日前與凱暘老闆的父親取得連繫，19日籌組新主管團隊前往海防市接管凱暘，並與員工會面。公司新主管團隊當時承諾，將在24日前發放7月和8月前10天薪水的一半給員工，其餘一半將在31日前完成支付，員工其他社會福利將依照越南法律規定實施。

在H&S公司介入管理下，凱暘自20日恢復運營，員工已在上週領到7月和8月前10天薪水的一半。

越南「勞動者報」新聞網站27日報導，凱暘公司工會昨天向員工發出停工通報，目的是要求廠方依照所承諾解決員工薪資等權益的問題。

報導引述凱暘工會說法指出，新主管團隊雖然已經介入管理，但是仍未能處理法律問題，銀行不同意延後公司還債時間，因此宣布退出。

報導說，員工昨天起集體停工，要求廠方解決相關權益，部分員工表示想要解約，以尋找其他工作。

報導說，海防市人委會26日召開解決凱暘公司窘境的會議，人委會主席阮文松（Nguyen Van Tung）要求當地銀行為凱暘一批貨品出貨作業創造便利條件，要求夥伴公司一次全額支付，各家銀行抵扣這批貨的金額，但要確保公司有足夠的金額發放給員工其餘薪水。

此外，阮文松也要求海防市稅務局加快解決凱暘增值稅退稅手續，以發放給員工薪水、社會保險費用以及收回到期債務為優先順序使用取得的費用；另外，指示當地警方確保當地治安情況。

海防市勞動聯團指出，凱暘公司老闆失聯時，公司積欠員工薪資約300億越盾（約新台幣4000萬元）、銀行債務逾1490億越盾以及5月至今員工社會保險費用95億越盾，另積欠若干員工生病與生產等福利費用。（編輯：陳永昌）1080828